Boze Jankovic trekt verlof spelers in en straft met drie trainingen per dag

Stijn Joris

6/03/17 - 07u45

© photo news.

Aleksandar Jankovic is in principe geen man van harde woorden. Zaterdag was hij razend. Wat Standard in Moeskroen op de mat bracht, was ronduit lamentabel. De Rouches kregen 90 minuten lang geen poot aan de grond tegen de rode lantaarn.

"We wilden met een positief gevoel richting play-off 2 werken, maar daar zijn we blijkbaar niet toe in staat." De Servische gentleman verloor er zijn cool bij. "Een of twee man wisselen helpt niet echt. De mentaliteit zit niet goed bij alle spelers. Ze zullen het nu snel begrijpen. Het programma voor de komende drie weken zal nadrukkelijk veranderen. Ik heb de spelers meteen na de wedstrijd al duidelijk gemaakt dat ze hun plannen voor het vrije weekend (tussen de competitie en de play-offs, red.) mogen schrappen. Dat feestje gaat niet door. Ze zullen samen mogen afzien op training."



Jankovic voegde meteen de daad bij het woord. De Rouches trainen deze week drie keer per dag. Van maandag tot vrijdag gaan ze elke dag om 9 uur lopen en om 11 uur en 15 uur staat er een training op het programma.



"Schandalige prestatie"

De Rouches mogen nog van geluk spreken dat Jean-François Gillet de laatste weken op een hoog niveau staat te keepen. Hij beperkte de schade met enkele cruciale reddingen. Hij hield onder meer Kabasele en Arslanagic van een goal. Ook Gillet was niet mals voor zijn ploegmaats. "We zijn nog steeds profs en hebben een imago te verdedigen. Dit was een schandalige prestatie. Bij Standard moet je in eender welke omstandigheden je leven geven. Of het nu om een oefenmatch, play-off 1 of 2 of de kermisbeker gaat, je maakt je truitje nat. Daar lijken sommigen niet meer in te slagen. Dat de fans zich tegen ons keren? Het is nogal logisch dat ze ons niet met complimenten overladen. We staan negende."