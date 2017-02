"Iedereen zegt maar wat, dat toont aan dat de club op drift is. Ze hebben een vergissing gemaakt door me niet te houden"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

28/02/17 - 12u20 Bron: Sport/Voetbalmagazine

© belga.

De tijd dat Standard teerde op jonge veulens, zeg maar raspaardjes, als Axel Witsel, Marouane Fellaini, Steven Defour, Mehdi Carcela of Michy Batshuayi lijkt onherroepelijk voorbij. De (top)talenten lijken de weg naar de A-kern niet meer te vinden in Luik, waar het nu al jaren een komen en gaan van spelers is. Een van de meest frappante voorbeelden van de malaise bij de Rouches is ongetwijfeld Landry Dimata. Op Sclessin kreeg hij geen kansen, bij KV Oostende is hij dit seizoen een van de absolute revelaties met 11 goals in 23 matchen.

© photo news. De 19-jarige aanvaller van het 'weireldploegsje' van Marc Coucke doet in Sport/Voetbalmagazine van deze week het verhaal van zijn geruisloze exit in Luik. Waarna hij aan het zeetje begon aan zijn veroveringstocht. Iederéén die het Belgische voetbal een beetje volgt kent hem intussen en lijkt overtuigd van zijn talent. De monoloog van een topspits in wording: "In de zomer van 2015 werd ik met de Belgische selectie verkozen tot de beste speler op een toernooi in Azië. Na mijn terugkeer naar Standard werd ik echter opnieuw naar de U19 gestuurd. Ik vroeg me toen echt af wat er gebeurde binnen die club. Nadien begreep ik het."



"Iedereen zeg maar wat"

"Ze vertelden mij dat ik niet de goeie makelaar had om er te komen. Ik heb ook horen zeggen dat Yannick Ferrera geen vertrouwen had in mij, maar na de wedstrijd tegen KV Mechelen heb ik met hem gepraat en hij zei dat de instructies van bovenaf kwamen. Ik heb ook gehoord wat Daniel Van Buyten en Olivier Renard te vertellen hadden, zij legden de fout bij de technische staf. Enfin, iedereen zegt gewoon maar wat. Dat toont aan dat Standard op drift is. Ik weet zelfs niet of ik nu kwaad moet zijn op Yannick Ferrera, op Renard, op Van Buyten of op voorzitter Venanzi." Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © belga.