Dossevi niet mals voor transferpolitiek bij Standard

Stijn Joris

19/02/17 - 07u30

© belga.

Standard wroet zich een weg naar het einde van de reguliere competitie. Het dreigt opnieuw een mislukking te worden. Matthieu Dossevi legt de verantwoordelijkheid bij de directie die volgens hem veel te veel van spelers wisselde.

Alleen als Standard straks van Gent wint en maandag drie punten mag bijschrijven na de uitspraak van het BAS in de zaak Charleroi - Standard, kunnen de Rouches nog meedoen voor een plek in de top zes. Dat Standard momenteel op een teleurstellende negende plek prijkt, wijt Dossevi aan meerdere factoren. De Togolees is niet te beroerd om de directie de rekening te presenteren. "Stress heeft meegespeeld, een gebrek aan vertrouwen ook. Te weinig solidariteit op momenten dat we het moeilijk hadden. We proberen de draad weer op te pikken, maar evident is dat niet als de spelersgroep om de vier maanden compleet door mekaar geschud wordt. Je kan elf goede voetballers op een veld zetten, maar niet alleen de kwaliteit telt. Alles begint bij stabiliteit, cohesie. We moeten een band kunnen smeden. Je kan eens een wedstrijd winnen op basis van de kwaliteiten van één speler. Maar over een heel seizoen verspreid, heb je echt een ploeg nodig. Die stap moeten we zetten. Deze groep is tot grootse dingen in staat, maar de spelers moeten tijd krijgen om aan mekaar te wennen en om zich hier thuis te voelen."

Africa Cup

Matthieu Dossevi wist sinds zijn terugkeer van de Africa Cup opnieuw een basisplek af te dwingen. In het eerste deel van het seizoen werd hij geplaagd door blessures. Volgens Dossevi zit de voorbereiding van ex-physical coach Eric Roex er voor iets tussen.



"Veel wedstrijden, weinig vakantie en de nationale ploeg. Het zal er allemaal wel mee te maken hebben, maar ook de voorbereiding van de vorige physical coach was niet wat ze hoort te zijn. Iedereen weet dat best. We verschenen niet in ideale omstandigheden aan de start van het seizoen. Er staken wel meer blessures de kop op. Hij (Roex red.) heeft zijn visie gevolgd en de resultaten en het gevoel bij de spelers achteraf bepalen of dat de juiste manier was. We kunnen intussen wel zeggen dat dat niet zo was."



Dossevi schuift de verantwoordelijkheid wel van zich af, maar insiders beweren dat hij eind vorig jaar zijn zinnen zelf vooral op de Africa Cup gezet had.



"Dat toernooi was zeker een doel. We hebben twee jaar geknokt om er te geraken. De timing van mijn blessure roept misschien vragen op. Iedereen is vrij om te denken wat hij of zij wil, maar ik heb Standard nooit op de tweede plek gezet."