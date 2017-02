Venanzi drukt steeds meer stempel op Standard en pompt 10 miljoen in de club

Door: Stijn Joris

16/02/17 - 08u38

© anp.

Nadat Bruno Venanzi eerder deze week Daniel Van Buyten heeft bedankt, stuurt de voorzitter van Standard opnieuw een sterk signaal uit. In de Waalse kranten van Sudpresse kondigt hij aan dat hij 10 miljoen euro in de club zal injecteren om "te investeren in spelers en de infrastructuur".

Bruno Venanzi drukt steeds meer zijn stempel op Standard. De voorzitter van de Rouches laat zich na het ontslag van Van Buyten alleen nog bijstaan door sportief directeur Olivier Renard. Op Sclessin regeren ze dus nog met zijn tweeën. En het is Venanzi duidelijk menens. Hij gaat nog een stap verder. Nu Standard voor het tweede seizoen op rij naast play-off 1 dreigt te grijpen, steekt de voorzitter een tandje bij. "Op mijn vraag haalde Roland Duchâtelet destijds 10 miljoen euro uit de club. Zo kon ik Standard voor een zachtere prijs overnemen. Die 10 miljoen ga ik nu via mijn vennootschap Red and White Invest weer in de club injecteren. Niet dat dat nodig is, want dankzij de transfer van Batshuayi eindigen we het seizoen hoe dan ook met groene cijfers."

99 procent aandelen

Venanzi deed in juni van vorig jaar energieleverancier Lampiris van de hand. De Franse groep Total betaalde naar verluidt 200 miljoen voor de aandelen van Venanzi en mede-eigenaar Vanderschueren. Venanzi laat nu 10 miljoen euro uit eigen zak naar Standard vloeien om met de club meer slagkracht te hebben. "Ik wil Standard weer een groter eigen vermogen geven om te investeren in spelers en infrastructuur. We hebben geen externe investeerders nodig en ik wil ook niet met iemand anders in zee." Daarmee maakt Venanzi meteen een einde aan alle cowboyverhalen over een eventuele overname of buitenlandse investeerders. Hij is nog steeds de enige die het voor het zeggen heeft met ruim 99 procent van de aandelen.



Bovendien is hij niet van plan om zomaar de handdoek te werpen als Standard straks opnieuw in play-off 2 aan de slag moet. "Als we via het BAS de drie punten van onze match tegen Charleroi recupereren, hebben we nog een kans om in de top zes te eindigen. Anders wordt het moeilijk, maar als we in play-off 2 spelen, gaan we in die competitie voluit voor een Europees ticket."