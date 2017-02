Belfodil schetst ander beeld dan Van Buyten: "Hij vertelde maar helft van het verhaal"

Door: Stijn Joris

14/02/17 - 09u46

© belga.

Dat het tussen Daniel Van Buyten en Ishak Belfodil niet allemaal peis en vree was, bleek uit een reactie van de Algerijn op het interview van Big Dan. Via Instagram liet hij zijn ongenoegen blijken over de passage over zijn gemiste transfer naar Everton. "De vuile was hang je niet publiekelijk buiten... Een standpunt is niet altijd de waarheid, vooral als je maar de helft van het verhaal vertelt die jou goed uitkomt." Deze boodschap plaatste Belfodil bij een foto van het veelbesproken interview. Hij besloot zijn post wel met Van Buyten veel succes te wensen in de toekomst.