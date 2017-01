2017 amper van start en... Sclessin ruikt al naar play-off 2

Stijn Joris

Standard en play-off 1. Het heeft al 22 speeldagen veel weg van een kat en muis spelletje, een chasse patate zo u wil. Telkens de top zes in het vizier komt, laten de Rouches het weer afweten. De oplawaai van Club Brugge lijkt het boeltje definitief te hypothekeren. Sclessin ruikt al verdacht veel naar play-off 2.

"We hebben een stevige trap gekregen." Milos Kosanovic wist het niet anders te verwoorden. Gelaten stond hij erbij. Een gemoedstoestand die al zijn ploegmaats uitademden en bij uitbreiding de hele club. Nadat Wesley de 0-3 tegen de netten joeg, droop al het leven uit Sclessin. De anders zo vurige Luikse fans hadden geen zin meer in nog 20 minuten zelfkastijding. Ze namen de benen. De spelers bij het naar de kleedkamer trekken op een fluitconcert te trakteren, vonden ze zelfs niet meer de moeite. Liever huiswaarts, warm bij de open haard en zo snel mogelijk die wedstrijd vergeten.



De miserabele namiddag begon bij Guillaume Hubert. Wat zag hij er knullig uit bij de 0-1. De doelman van Standard schatte een botsende kopbal van Vossen compleet verkeerd in. Het ronde ding ging niet naast, maar via de paal in doel. Een mentale klap voor de jonge doelman die hij niet meer te boven kwam. Hij bleef onrustig keepen. Wat boegeroep bij een foute inspeelpas en een cynisch applaus bij een geplukte voorzet kreeg hij er gratuit bovenop. Binnen de eigen rangen hielden ze Hubert uit de wind. Niemand die het aandurfde om hem neer te knallen, al had Edmilson het wel over "kinderlijke fouten bij de tegendoelpunten." Toch lijkt het erop dat hij plaats mag ruimen. Jankovic kiest donderdag tegen Eupen mogelijk opnieuw voor de ervaring van Gillet. Dat denken we in elk geval te kunnen afleiden uit wat hij op de persconferentie over de kwestie te zeggen had. "Als ik iets vaststel, maak ik een keuze en ga ik ervoor. Ik mag niet twijfelen, want als ik dat doe, dreigt ook de ploeg dat te doen."



