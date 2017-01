Standard-trainer Jankovic: "Er valt niets af te dingen op de zege van Club"

Door: redactie

22/01/17 - 17u30

© belga.

Voor Standard draaide de wedstrijd tegen Club Brugge uit op een frustrerend schouwspel. De Rouches konden amper hun wil opleggen, slikten vermijdbare tegengoals én kregen opnieuw een stevige tik in de strijd om Play-Off 1. "We moeten leren om beter met de druk om te gaan", zei trainer Aleksandar Jankovic na afloop.

"Thuis met 0-3 verliezen tegen Club Brugge is pijnlijk", aldus Jankovic. "In het begin van de wedstrijd vielen er amper ruimtes en de 0-1 was het kantelpunt. Club tankte vertrouwen uit die voorsprong en uiteindelijk valt er niets af te dingen op hun overwinning."



Standard-doelman Hubert werd na zijn flater op de korrel genomen door het Luikse publiek. Jankovic kon die reactie wel begrijpen. "Dat is voetbal, hé", zei de Serviër. "We moeten leren om onder druk te spelen en dat geldt niet enkel voor Hubert, maar voor het hele team. Het publiek hoort nu eenmaal bij het spelletje."



"In de tweede helft kenden we even een betere periode, maar op dat moment zorgde Vormer net voor de 0-2. Van die opdoffer hebben we niet meer kunnen herstellen. Ik denk wel niet dat ons systeem met drie verdedigers vandaag de oorzaak was voor de nederlaag. Tijdens de midweekspeeldag verwacht ik een reactie van mijn spelers."