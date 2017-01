Everton laat Belfodil wachten (en dus sluit spits gewoon weer aan op training)

Stijn Joris

18/01/17 - 07u22

© belga.

Ishak Belfodil meldde zich gisteren pas 's middags in Luik en nam alleen deel aan de tweede trainingssessie. Standard gunde hem wat extra tijd vrijaf. Hij mocht zaterdag al rechtstreeks vanuit Malaga naar Parijs vliegen om zijn vrouw op te zoeken. De zondagtraining skipte hij en nu kreeg hij ook toestemming van coach en voorzitter om gisteren iets later terug te keren. De twijfels omtrent zijn transfer naar Everton zwellen alsmaar aan en dat maakt Belfodil nerveus. Daarom gaf Standard hem tijd om zijn zinnen wat te verzetten. In Luik hopen ze hem alsnog in te kunnen zetten voor de topper van zondag tegen Club Brugge. De Rouches trainden gisteren in de voormiddag indoor en in de namiddag in de fitnessruimte. Legear en Soares bleven binnen voor verzorging. Na Deom sloten ook Bodart en Bah bij de A-kern aan. Vandaag staan er weer twee trainingen op programma.