Ploegmaats slepen Laifis door zware loopoefening

Stijn Joris

9/01/17 - 16u42

Laifis probeert Badibanga het leer te ontfutselen. © belga.

© belga.

De maandagochtend training was mogelijk de zwaarste van de week in Marbella. De Rouches kregen een reeks loopoefeningen voorgeschoteld. Eerst aan een constant tempo. Daarna volgde een dubbele shuttle run. Dat betekent dat de spelers aan een pittig tempo een groot deel van het veld keer na keer moesten oversteken met tussenin slechts een korte rustpauze. Na een eerste sessie van ongeveer twintig lengtes, volgde nog zo'n reeks. Kosanovic, Belfodil, Sá en Arslanagic presenteerden zich als de besten van de klas. Aan de staart bengelde Laifis. De Cypriotische verdediger moest aardig op zijn tanden bijten om de oefening af te maken. T3 Eric Deflandre nam hem in de laatste fase op sleeptouw. Ook zijn ploegmaats lieten niet na om hem aan te moedigen. Een staaltje teambuilding tijdens een training.



Terwijl de spelers aan hun rekoefeningen toe waren, legde Philippe Vande Walle er voor de keepers nog eens stevig de pees op. Na een grondoefening die de buikspieren op de proef nam, mochten ze nadien nog een aantal keer een heuveltje op sprinten. Tot jolijt van hun ploegmaats uiteraard.