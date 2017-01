Jankovic wil vooral tactisch trainen in Marbella

Stijn Joris in Marbella

8/01/17 - 19u43

© photo news.

Standard werkte zijn eerste twee trainingen af in de heuvels van Marbella. Het oefenveld aan het La Cala resort ligt tussen 18 golfholes en de ongerepte natuur van Andalusië. Jankovic is van plan om zijn elftal stevig aan het werk te zetten. Zo bekijkt hij om maandag, dinsdag en woensdag nog een ochtendjogging in te lassen nog voor het ontbijt, bovenop de gebruikelijke trainingen. Tegelijk wil hij met het elftal een andere richting uit. "Het accent zal zonder meer op de tactiek liggen", legt Jankovic uit.

"We gaan natuurlijk ook conditioneel alles even bijschaven, maar daarnaast rekken we veel tijd uit voor automatismen, stabiliteit, spelplannen. Aan onze offensieve aanpak gaan we niet veel veranderen, maar defensief wel."



Nu Kosanovic weer helemaal fit is en Scholz en Laifis dat nog steeds zijn, kan Jankovic overschakelen naar een systeem met drie verdedigers. Een recept dat hem bij KV Mechelen succes opleverde. De namiddagtraining van zondag stond alvast in het teken van dat systeem. Jankovic zette het positiespel van zijn verdediging met drie op punt. En de aanpak leek te werken. Gillet en Hubert moesten zich amper omdraaien. "Als we zo spelen, slikken we nooit een doelpunt", riep Jankovic tevreden uit. "We hadden wat problemen met de opbouw", legde hij 's middags al uit en daar gaan we op trainen. "Met vier verdedigers lukte dat niet echt, misschien is een systeem met drie centrale verdedigers een beter idee. We gaan de twee systemen uitproberen. Ik wil dat we ze allebei in een wedstrijd kunnen gebruiken."