Vechtscheiding in de maak tussen Trebel en Standard nadat speler niet komt opdagen: "Flagrante fout"

Door: Stijn Joris en Niels Poissonnier

7/01/17 - 21u16

© photo news.

Standard is met een serieuze valse noot op stage vertrokken. Adrien Trebel stuurde zijn kat. De Fransman wil op die manier laten blijken dat hij het gehad heeft met de Rouches en zijn transfer naar Gent te forceren. Een geweigerd bod van de Buffalo's was de rechtstreekse aanleiding tot zijn boycot.

Nog voor de Rouches in Eindhoven op het vliegtuig konden stappen, barstte er al een eerste bommetje. Van de 28 spelers die aan de stage hoorden deel te nemen, was er eentje die ostentatief ontbrak. Adrien Trebel (25) weigerde mee te vertrekken. Sportief directeur Olivier Renard gaf tekst en uitleg. "We waren vanochtend ook verrast dat hij niet kwam opdagen. De directie heeft een bod van Gent geweigerd en daarom besliste hij om niet mee op stage te vertrekken. We namen daar akte van. Als hij niet snel opduikt, volgen er sancties. Ik wil geen oorlog ontketenen, maar dit is een beetje zoals kapitein Schettino die de Costa Concordia verliet. Wij vertrokken op stage om straks onze sportieve ambities te verwezenlijken. Trebel hoorde erbij te zijn. Hij nam een andere beslissing. In mijn ogen een verkeerde en eentje die gevolgen kan hebben. Dit is voor mij een ontgoocheling en een slecht signaal naar onze jonge spelersgroep."

Renard: "Het bod van Gent was niet hoog genoeg"

Trebel is niet aan zijn proefstuk toe. Onlangs nog ontnam Jankovic hem zijn kapiteinsband omdat hij niet kwam opdagen voor het kerstetentje van de ploeg. Volgens sommige bronnen daagde hij donderdag al niet op voor de training. In de kleedkamer wordt hij niet bepaald als een voorbeeld van tucht en discipline gezien. Bovendien verliet hij in de zomer van 2014 ook Nantes al met slaande deuren. Met deze move zet hij Standard op brutale wijze onder druk om zijn transfer naar AA Gent te laten doorgaan.



Renard belichtte ook even de onderhandelingen met Gent. "Het laatste contact dateert van vrijdag. Of het mogelijk is dat hij toch naar Gent gaat? Ik beslis mee over het sportieve, maar sommige beslissingen spelen zich boven mijn hoofd af. Het bod van Gent was niet hoog genoeg. Of hij straks toch vertrekt en of dat dan naar Gent, Engeland of Hongarije is, ligt niet alleen in mijn handen. Er staat in elk geval geen clausule in zijn contract dat hij zomaar voor een bepaald bedrag kan vertrekken."



Renard laat de mogelijkheid open dat Trebel alsnog later aansluit in Marbella. "Iedereen kan een fout maken. Alleen is dit wel een hele flagrante. We staan nog met hem in contact en hopen dat hij snel in Marbella neerstrijkt en zich weer helemaal op Standard focust." Hoe dan ook, het huwelijk tussen Standard en Trebel lijkt op een vechtscheiding uit te draaien. Hij was al niet bepaald graag gezien bij enkele van zijn ploegmaats. Nu hij ook zijn neus ophaalt voor de stage lijkt een wiedergutmachung quasi uit te sluiten.