Trebel komt niet opdagen voor stage nadat Rouches nieuw bod van AA Gent weigerden

Het nieuws komt niet bepaald als een donderslag bij heldere hemel, maar Adrien Trebel is niet mee op stage vertrokken met Standard.

De Franse middenvelder uitte eerder al zijn ongenoegen nadat trainer Jankovic hem zijn kapiteinsband afnam en hij aast dan ook op een vertrek. Nu AA Gent de afgelopen dagen een nieuw bod deed (coach Vanhaezbrouck wil hem er absoluut bij) en Standard dat weigerde, stuurde Trebel zijn kat naar Eindhoven. Daar vertrekken de Rouches straks naar Marbella op stage, al hopen ze wel dat Trebel bijdraait en alsnog naar Spanje afreist om er de groep te vervoegen. Wordt ongetwijfeld vervolgd... Zo dreigt alvast weer een leegloop(je) in de Vurige Stede. Zo is Belfodil gegeerd door andere Everton en wordt Cissé nadrukkelijk in verband gebracht met Fulham.

Algemeen manager Michel Louwagie bevestigt voor het eerst de concrete interesse van de Buffalo's in de middenvelder van Standard. Meer nog: "We hebben vorige week een eerste bod uitgebracht op Trebel. Standard heeft dat geweigerd, maar sindsdien hebben we ons bod al drie keer verhoogd."



Over de beslissing van Trebel om niet mee af te reizen op winterstage, wil Louwagie zich niet uitlaten. "Ik ga me daarover eerst verder informeren. Maar het is wel zo dat Standard Trebel zélf in de etalage heeft geplaatst. Wij zijn via een tussenpersoon op de hoogte gebracht dat er drie spelers van Standard, waaronder Trebel, deze wintermercato beschikbaar waren. We hebben niet zelf de eerste stappen ondernomen!"