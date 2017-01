Rouches ontvangen nog 800.000 euro van transfer Witsel (die zich klaarstoomt in de fitness)

Door: redactie

5/01/17 - 08u57

De transfer van Axel Witsel naar Tianjin Quanjian betekent goed nieuws voor de Rouches. Dankzij de opleidingsvergoeding die de FIFA in het leven riep, heeft Standard nog recht op zo'n 4% van de transfersom die de Chinese club aan Zenit Sint-Petersburg moet overmaken. Dat betekent dat zo'n 800.000 euro van de 20 miljoen richting Sclessin vloeit.



Na enkele weken vakantie stoomt Witsel zich stilaan klaar voor zijn Chinees avontuur. Bij Mario Innaurato, de physical coach van de Rode Duivels die in augustus moest opkrassen met de aanstelling van Roberto Martínez, vloog de middenvelder er gisteren stevig in (zie beelden hierboven).