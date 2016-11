Andrade wordt door de FIFA voor vier maanden geschorst na fouten bij eerdere transfer

Stijn Joris

24/11/16 - 18u55

Het Internationaal Sporttribunaal TAS heeft de schorsing van vier maanden voor Darwin Andrade bevestigd. Er liep al een tijd een zaak tegen de Colombiaan omdat er onregelmatigheden werden vastgesteld bij zijn transfer van La Equidad naar Ujpest in januari van 2014.

Andrade verbrak zijn contract, maar de vereiste schadevergoeding van ongeveer 100.000 euro werd nooit betaald. La Equidad kloeg de zaak aan en in september kreeg Andrade een schorsing van vier maanden van de FIFA. Hij ging nog in beroep bij het TAS, maar de straf bleef behouden. Standard kreeg gisteren ruim een uur voor de aftrap het bericht dat de schorsing met onmiddellijke ingang van kracht werd en schrapte daarop Andrade in laatste instantie van het wedstrijdblad. Corentin Fiore nam zijn plek in tegen Celta de Vigo. De schorsing van Andrade duurt in principe minstens vier maanden. Hij mist sowieso de 15 resterende wedstrijden van de reguliere competitie.