Slordig AA Gent pakt slechts puntje en heeft lot niet meer in eigen handen

Thomas Lissens

24/11/16 - 20u53

© photo news.

AA Gent en Braga zullen pas op de laatste speeldag van de groepsfase van de Europa League weten wie overwintert. De Buffalo's en de Portugezen hielden elkaar vanavond in evenwicht in de Ghelamco Arena: 2-2. Geblunder van beide doelmannen en een schitterende omhaal van Coulibaly zorgden vooral in de eerste helft voor spektakel. Door het gelijkspel hebben de Gentenaars hun lot nu niet meer in eigen handen.

© epa. © photo news.

"AA Gent is niet straf genoeg." Onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert vraagt zich af op welke spelers de Buffalo's echt élke match kunnen rekenen. U kan zijn verslag lezen op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.



De Buffalo's begonnen goed aan de partij en via Simon en Milicevic kon de thuisploeg ook schuchter dreigen. Braga kon pas na een kwartier reageren, maar dat leverde wel meteen de 0-1 op. Thoelen loste een zwabberbal van Horta ongelukkig en Stojiljkovic duwde de openingstreffer in doel.



Gent was niet aangeslagen. De mannen van Vanhaezebrouck bleven voor de aanval kiezen en net voorbij het halfuur deed Coulibaly de monden openvallen met een schitterende omhaal: 1-1. Het Gentse enthousiasme ging echter snel weer liggen toen Ahmed Hassan er na zwak verdedigen van Asare 1-2 van maakte.



Daarmee was de knotsgekke eerste helft evenwel nog niet ten einde. Vijf minuten voor rust sloeg ook Braga-doelman Matheus immers aan het klungelen, Milicevic nam het geschenk in ontvangst en de Bosnische international maakte opnieuw gelijk.



Mitrovic komt goed weg



Na de rust was het aanvankelijk wachten op gevaar, tot Mitrovic tien minuten na rust de bal schlemielig verspeelde aan Stojiljkovic. Thoelen bracht eerst redding op de trap van Eduardo en in de rebound trof Horta staalhard de lat. Dat was duidelijk een wake-up call voor de thuisploeg, die nadien kon dreigen via Saief en Moses. De Buffalo's wilden absoluut winnen, maar dat lukte niet.



De missers uit de eerste helft braken de thuisploeg zuur op en Gent moet hopen dat Braga op de laatste speeldag niet wint tegen Shakhtar. Als Vanhaezebrouck en co dan zelf winnen tegen Konyaspor, dan stoten ze door naar de volgende ronde.