Late gelijkmaker Laifis houdt Rouches in leven

Europa League Voor Standard blijft alles mogelijk in de Europa League. De Rouches knokten zich vanavond naar een 1-1 gelijkspel op het doorweekte veld van Celta de Vigo. Een vroege goal van Aspas bracht de Rouches in een lastig parket. Verliezen was 'not done' voor de Luikenaars, maar dat gebeurde ook niet. Acht minuten voor tijd kopte Laifis de broodnodige gelijkmaker binnen. Het laatste groepsduel, op Sclessin tegen Ajax, beslist erover of Standard straks overwintert op de Europese bühne.

Voor Standard begon het cruciale duel in Vigo dramatisch. De Luikse defensie liep in de beginfase op flanellen benen, een kolfje naar de hand van een snedig gestart Celta. Guidetti trof na een handig manoeuvre de paal, drie minuten later was het bingo voor de Galiciërs. Aspas ontdeed zich al te makkelijk van Scholz en versloeg Hubert met een knappe plaatsbal. Standard moest even bekomen van de vroege opdoffer en kreeg lange tijd offensief nauwelijks iets klaar. Tot Trebel een vrije trap op het hoofd van Sa schilderde: de paal stond een Luikse gelijkmaker in de weg.



Pompen of verzuipen

Na de pauze werd het voor de Rouches pompen of verzuipen op de doorregende grasmat. De behendige Sisto bezorgde de Luikse afweer de nodige kopbrekens, maar het nekschot bleef de bezoekers bespaard. Integendeel, in het laatste kwartier zette Standard sterk aan en werd uiteindelijk ook beloond. Laifis kopte via de paal de gelijkmaker binnen. In een hectisch slot werd Raman met de draagberrie afgevoerd na een botsing met doelman Blanco. Een brace om de nek en een bloedend voorhoofd voorspelden niet veel goeds, maar na de match stelde Raman iedereen gerust. Aspas kreeg in blessuretijd nog rood.



Standard hield de 1-1 vast en blijft samen met Celta bivakkeren op de tweede plaats in de groep. Een beter resultaat dan Celta in de slotmatch - Standard ontvangt Ajax, de Spanjaarden reizen naar Panathinaikos - staat garant voor overwintering. Presteren beide teams hetzelfde, beslist het doelsaldo.