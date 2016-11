Schuldenberg Standard loopt verder op

Door: Rudy Nuyens en Frank Dereymaeker

De schuldenberg van Standard is opgelopen van 33.001.925 euro naar 54.892.246 euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van de Rouches, die betrekking heeft op de periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. In die periode is het eigen vermogen van de club gezakt van 10.308.585 euro naar 7.132.281 euro.