Daniel Van Buyten overweegt carrièreswitch, Venanzi zet deur op een kier voor vertrek

Stijn Joris

24/11/16 - 06u00

Na meer dan een jaar als sportief expert bij Standard denkt Daniel Van Buyten erover na om een andere weg in te slaan. Hij wil met een trainerscursus beginnen en ziet zichzelf straks als coach. Standard-voorzitter Bruno Venanzi zette de deur alvast op een kiertje voor een vertrek van Big Dan.

Venanzi is zeer te spreken over de samenwerking met Van Buyten en sportief directeur Olivier Renard. Het is alleen nog maar de vraag of 'Big Dan' zichzelf nog lang in zijn huidige rol ziet. Van Buyten heeft de ambitie om coach te worden en wil graag met een trainerscursus starten. Hij was al even in beeld om T3 te worden van Roberto Martinez. Dat ging niet door. Thierry Henry kreeg de rol en Van Buyten lag al vast bij Standard.



Venanzi houdt er rekening mee dat Van Buyten straks iets anders wil proberen. "Daniel heeft een contract tot september van volgend jaar. We praten wel over een verlenging, maar het is nog wat vroeg om er al over te onderhandelen. We weten dat hij zin heeft om weer wat vaker op het veld te staan. Dat blijft zijn dada. Je kan mij dus die vraag stellen, maar hij moet er ook over nadenken. We zouden graag hebben dat hij blijft, maar we moeten rekening houden met zijn plannen."