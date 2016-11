Standard ontvangt Zulte Waregem op nieuwe grasmat

Door: redactie

23/11/16 - 11u07 Bron: Belga

Standard profiteerde van de interlandbreak om het gras op Sclessin te vervangen. © photo news.

Standard zal zondag (18 uur) leider Zulte Waregem ontvangen op een nieuw veld. Dat kondigde de Luikse club vandaag aan. De Rouches profiteerden van de interlandbreak om de grasmat op Sclessin te vervangen.

Standard, dat donderdag nog bij Celta de Vigo speelt in de Europa League, staat negende in de competitie met 22 punten na 15 speeldagen. Leider Zulte Waregem telt 33 punten, vijf meer dan eerste achtervolger KV Oostende.



In de Europa League staan de Rouches na vier speeldagen, samen met Celta, op de tweede plaats met vijf punten. Het al gekwalificeerde Ajax telt tien punten. Rode lantaarn Panathinaikos heeft één punt.