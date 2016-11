Standard zonder Dossevi naar Vigo

Door: redactie

Standard zal het donderdag op bezoek bij Celta de Vigo op de vijfde speeldag van de groepsfase in de Europa League zonder zijn Frans-Togolese sterkhouder Matthieu Dossevi moeten doen. De middenvelder blesseerde zich zondag tijdens de competitiewedstrijd bij KV Mechelen (2-1).

"Na de match van zondag in Mechelen ondervond Matthieu lichte pijn in de schaamstreek", klinkt het op de website van de Rouches. "In samenspraak met de medische en de sportieve staf werd beslist om hem in België te laten, zodat hij individuele verzorging kan krijgen."



Standard staat in groep G voorlopig op een gedeelde tweede plaats, samen met Celta de Vigo. Beide teams tellen vijf punten. Het al geplaatste Ajax leidt de groep met 10 punten, Panathinaikos staat laatste met 0 punten.



De heenwedstrijd op Sclessin tussen Standard en Celta de Vigo eindigde op 1-1. .