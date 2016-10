Supporter vrijgesproken in tifoaffaire Steven Defour

Door: redactie

12/10/16 - 04u12

Steven Defour. © belga.

De leider van de Ultras Infernos, de supportersvereniging van Standard Luik, is door de politierechtbank van Bergen vrijgesproken. Dat meldt de RTBF op zijn website.

In januari 2015 werd Steven Defour als Anderlecht-speler door de Standardsupporters op Sclessin onthaald met een aanstootgevende tifo. Die beelde Defours afgehakte hoofd af in de handen van een gemaskerde man, met als bijschrift "red or dead". Het regende verontwaardigde en negatieve reacties en de verantwoordelijke van de Ultras Infernos kreeg een stadionverbod van acht maanden opgelegd en een geldboete van 400 euro.



Gisteren besliste de rechter in beroep echter dat het onderzoek niet correct verliep en dat de verantwoordelijkheid van de beklaagde niet voldoende kon worden aangetoond. Bijgevolg vervallen het stadionverbod en de boete.