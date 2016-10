Freefights met ook hooligans van Standard in opmars: "Hoogst onwenselijk"

Door: redactie

9/10/16 - 19u12

© nos.nl.

video Hooligans van onder meer Feyenoord en Fortuna Sittard en ook Standard Luik ontmoeten elkaar geregeld op het platteland of in bossen voor knokpartijen. In het geheim hebben de laatste jaren tientallen van deze freefights plaatsgevonden. Daarbij kiezen de vechtersbazen er nadrukkelijk voor weg te blijven van de camera's in en rond voetbalstadions. Dat meldt het programma Nieuwsuur van de NOS vanavond. Bekijk HIER een filmpje.