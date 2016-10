'Straatgras' verziekt veld Standard: "Tot de winterstop bijwerken met zand"

Stijn Joris

Los van de nederlaag tegen aartsrivaal Anderlecht, maken ze zich dezer dagen bij Standard zorgen om het veld. Dat takelde zondag minuut na minuut steeds meer af. De losgekomen graszoden zorgden voor heel wat gemiste controles en slechte passes. Na amper vijf thuiswedstrijden dringen restauratiewerken op Sclessin zich al op.

Het probleem is niet nieuw. In de thuiswedstrijd tegen Eupen liet de grasmat al van zijn pluimen. Zondag verergerde de toestand nog eens fors. De partij tegen Anderlecht richtte een kleine ravage aan. Bij de minste sliding of glijpartij komen de graszoden meteen los. Vooral de zijde aan de kant van de hoofdtribune is erg toegetakeld, maar het probleem zet zich uit. Directeur infrastructuur Sacha Feytongs kent de oorzaak van het probleem. "Een grasmat blijft doorgaans twee jaar in optimale conditie. Wij hadden gehoopt om het nog één seizoen te kunnen rekken, maar er duikt te veel poa annua of straatgras op tussen het kwaliteitsgras dat we zelf zaaiden. Normaal mag dat slechts 10 tot 20 procent zijn, maar ons veld bestaat voor bijna 50 procent uit straatgras. Dat betekent dat de wortels veel losser komen te zitten en de graszoden dus ook sneller loskomen. Het veld heeft iets te veel vocht te verwerken gekregen. Er is overmatig gesproeid geweest."



De volgende thuiswedstrijd is pas op 20 oktober, wanneer Panathinaikos op bezoek komt. Er is dus tijd voor wat oplapwerk, maar Feytongs betwijfelt of het nog helemaal goedkomt. "We proberen de grasmat te bewerken met zand en hier en daar opnieuw wat aan te planten. Alleen is het nog maar de vraag of de weersomstandigheden gunstig genoeg zullen zijn om die technieken te laten aanslaan. De wortels zouden 10 tot 12 centimeter diep moeten kunnen reiken. We gaan hoe dan ook tot aan de winterstop proberen om deze grasmat nieuw leven in te blazen. Mocht het vergeefse moeite blijken, kunnen we dan voor een nieuwe mat opteren. Dat zou dan met rollen gaan en zo'n 100.000 à 150.000 euro kosten. Al is niet iedereen overtuigd van het systeem met rollen."