Reviewcommissie roept Fai (Standard) op het matje voor deze overtreding

3/10/16 - 21u53 Bron: Belga

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag elf fases herbekeken naar aanleiding van de negende speeldag in de Jupiler Pro League. Op basis van de televisiebeelden beslist de commissie Collins Fai, de verdediger van Standard Luik, te laten vervolgen door het Bondsparket.

Fai kwam bij een tackle op Stanciu te laat en raakte de enkel van de Anderlecht-speler met zijn studs. Scheidsrechter Delferiere bestrafte de overtreding met een gele kaart. Door de tussenkomst van de Reviewcommissie moet Fai nu alsnog een schorsing vrezen. Volgende week dinsdag bepaalt de Geschillencommissie van de KBVB de strafmaat. Standard verloor de wedstrijd op zondag met 0-1 na een doelpunt van Teodorczyk. De ongelukkige trap van Badji in het gezicht van Standard-speler Dossevi in minuut 86 krijgt geen staartje.



Uit de wedstrijd tussen Club Brugge en AA Gent (1-0) werden vier fases onder de loep genomen. Kenny Saief (AA Gent, minuut 39), Renato Neto (AA Gent, minuut 68), Wesley Moraes (Club Brugge, minuut 72) en Abdoulaye Diaby (Club Brugge, minuut 89) gingen vrijuit. De Reviewcommissie analyseerde twee fases uit de match Genk-Mechelen, maar zowel Yohan Croizet (Mechelen, minuut 32) als Nikos Karelis (Genk, minuut 79) moeten geen straf vrezen. Ook Steeven Willems (Charleroi) en Luka Stojanovic (Moeskroen) worden niet vervolgd.



In eerste nationale B ging Brahim Sabaouni van Tubeke vrijuit.