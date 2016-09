Standard veroordeelt gedrag supporters in Amsterdam

Door: redactie

30/09/16 - 17u41 Bron: Belga

video Standard is allerminst gelukkig met het gedrag van een deel van zijn aanwezige supporters bij het Europa League-duel van gisteren in Amsterdam tegen Ajax (1-0). Verschillende relschoppers gooiden met vuurwerkbommen, die ook tussen politiemensen belandden, en ook in de toiletten van de ArenA ontstond brand. "Wij veroordelen dit gedrag ten zeerste", meldt Standard vandaag op de clubwebsite.

"Zoals we al meerdere malen aanhaalden, is het gebruik van pyrotechnisch materiaal verboden door de wet. Het houdt gevaren in voor de gebruikers en de omstaanders. In dit opzicht is het dan ook ondenkbaar en onvergeeflijk dat dergelijke materialen naar andere mensen in het stadion gegooid worden. Mensen die dit niet begrijpen hebben gewoonweg hun plaats niet in een tribune", klinkt het.



Omwille van de ongeregeldheden mag Standard zich zowieso aan een fikse boete verwachten van de Europese Voetbalbond. "Aanvullend op de zware sancties die zullen volgen na de waargenomen afwijkingen donderdag, is ook het imago van Standard aangetast op internationaal niveau. Het bestuur van Standard zal dan ook strenge maatregelen ondernemen om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden. Voetbal is en moet een feest blijven, waar iedereen zich in alle veiligheid en in alle sereniteit moet aan kunnen deelnemen."



In de rand van het duel werden donderdagavond overigens acht aanhoudingen verricht. Die personen worden verantwoordelijk gehouden voor openlijke geweldpleging en het hinderen van de politie tijdens haar werk. Enkelen raakten bij de arrestatie lichtgewond.