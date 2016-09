Standard is in Amsterdam voor "een zege"

Door: redactie

28/09/16 - 23u40 Bron: Belga

Standard-coach Aleksandar Jankovic stelt dat zijn selectie naar Nederland is afgereisd "voor een zege". Dat verklaarde hij daags voor het duel met Ajax op de tweede speeldag van de groepsfase in de Europa League.

Op de eerste speeldag speelde Standard thuis 1-1 gelijk tegen Celta de Vigo, Ajax won met 1-2 bij Panathinaikos. "We hebben respect voor de tegenstander en kennen de kwaliteiten van Ajax, maar morgen spelen we om te winnen", aldus de Servische coach van de Rouches vanmiddag. "We moeten met onszelf bezig zijn en niet naar de tegenstander kijken."



Standard-middenvelder Eyong Enoh speelde tussen 2008 en 2014 in de Amsterdam ArenA. "We weten wat ons te doen staat", verklaarde de Kameroener. "We zijn erg geconcentreerd en gemotiveerd. De Ajax-spelers proberen de duels te mijden en maken gebruik van de ruimte. Ik hoop dat we voor veel duels kunnen zorgen om hen zo uit evenwicht te brengen."