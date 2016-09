Nieuwe coach van Standard Jankovic mag al meteen jonge spits uitzwaaien

Door: Glenn Bogaert

Op het einde van de zomermercato haalde Standard nog heel wat versterking binnen, maar ook aan de uitgaande zijde beweegt er nog wat. Aanvaller Benjamin Tetteh verlaat Sclessin tijdelijk voor een avontuur bij FC Slovácko.

De 19-jarige Ghanees moet in de Tsjechische competitie ervaring opdoen, met de deal is geen aankoopoptie gemoeid. Dat betekent dat de Luikse topclub dus nog gelooft in de kwaliteiten van Tetteh. De boomlange spits komt sinds vorig seizoen uit voor de Rouches en maakte op 17 oktober van vorig jaar zijn debuut in de competitiematch tegen Westerlo. Daarin vond de talentvolle Tetteh ook meteen de weg naar doel. Op speeldag drie van dit seizoen startte de Afrikaanse speler in de basis op bezoek bij Zulte Waregem, maar viel hij geblesseerd uit.