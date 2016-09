Vukomanovic: "Als Jankovic daarin slaagt, zullen de fans zich achter team scharen"

Stijn Joris

8/09/16 - 10u08

Aleksandar Jankovic (44) begon gisteren aan zijn nieuwe job als T1 van Standard. Hij omschreef het als een interessante uitdaging, maar ook eentje met heel wat valkuilen. De Serviër moet beter doen dan Ferrera en zet zich best schrap. Zijn landgenoot en voorganger Ivan Vukomanovic belde ons wat tips door vanuit Slovakije, waar hij dezer dagen Slovan Bratislava coacht.

Jankovic verdient een faire kans om zijn werkmethode bij Standard te installeren. Die krijgt hij ongetwijfeld van het bestuur en ook van de media. De sympathieke Serviër bouwde in de jaren dat hij in België werkte een behoorlijke reputatie op. Alleen verwacht het publiek van Standard wél onmiddellijk resultaten. Na het ontslag van Ferrera en het einde van de transferperiode rekenen de fans erop dat de beslissingen van het bestuur renderen. Anders zal het publiek zich waarschijnlijk tegen de directie afzetten. In zo'n negatief klimaat is het voor trainer en spelers allerminst eenvoudig werken. De druk zal voor Jankovic geen probleem vormen, meent Vukomanovic. "Hij was twee keer trainer van Rode Ster Belgrado. Een club waar de druk nog veel hoger ligt dan bij Standard. Neem dat maar van me aan. Hij kan met die situatie omgaan."



"Als je bij Standard speelt, moet je elke wedstrijd knokken. De fans verwachten geen champagnevoetbal. Ze willen elf spelers die vanaf de eerste minuut hun truitje nat maken. Dat is de eerste taak van Jankovic. Hij moet een hechte groep vormen en een elftal smeden dat voor mekaar door het vuur gaat. Als hij daarin slaagt, zullen de fans zich achter het team scharen en we weten allemaal wat dat op Sclessin teweegbrengt", klinkt het bij Vukomanovic.



Ferrera ging ten onder aan een gebrek aan vertrouwen van het bestuur. Van Buyten keerde zich als eerste tegen hem. Later plooide ook sportief directeur Renard en uiteindelijk gaf ook voorzitter Venanzi toe.