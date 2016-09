"Waarom moet ik bang zijn? Standard is één van de grootste club van het land, dus dit is een mooi moment"

Door: Mathieu Goedefroy & Stijn Joris

6/09/16 - 15u20

video Aleksandar Jankovic heeft vanmiddag zijn eerste persconferentie gegeven als coach van Standard. Onze videoman tekende present en legde de ex-trainer van KV Mechelen op de rooster over zijn verrassende en plotse carrièrestap. "Dit is niet plezant voor Malinwa", gaf de man ootmoedig toe. Het siert hem.

Aleksandar Jankovic wordt op dit moment voorgesteld als nieuwe hoofdcoach van #Standard. Beelden op #HLN #malinwa pic.twitter.com/J7h22SzOWZ — videoman HLN Sport (@MGoedefroy) Tue Sep 06 00:00:00 MEST 2016 Ik geef toe dat dit een verrassing is voor hen, en dat het niet plezant is. Maar ik ben er zeker van dat ze ook zonder mij goede resultaten zullen behalen Jankovic over zijn abrupte vertrek uit Mechelen

Meneer Jankovic, u verlaat met KV Mechelen een club waar u een stabiele situatie had en u kiest voor Standard. Is dit geen risico voor uw carrière?



Voetbal is een groot avontuur. Het gaat heel snel. Je weet nooit waar je de volgende dag zal staan. Het is waar dat ik goed zat in Mechelen, want ik heb er de voorbije jaren driemaal mijn contract mogen verlengen. Ik had ook geen idee dat dit nu zou gebeuren. Ik heb gisteren nog heel rustig mijn training in Mechelen afgewerkt. Zo gaat dat in het voetbal. Volgens mij moet je als coach niet te veel dromen, maar wel werken om iets te bereiken. En af en toe ook risico's nemen. Het grootste risico is dat je geen risico's neemt in het leven.



Bent u toch niet bang dat dit kwaad bloed zet in Mechelen? U bent lang niet de eerste die de overstap maakt naar Standard.



Ik ben nooit bang. Waarom moet ik bang zijn? Dit is mooi. Standard is één van de grootste club van het land, dus dit is een mooi moment.



Dus ze moeten dit begrijpen in Mechelen?



Ja, ze moeten snappen dat dit voor mij een sportieve keuze geweest is. Ik heb deze morgen uitgebreid met de voorzitter en de spelers gesproken. Dit is voor Malinwa niet gemakkelijk. Een coach verliezen in september is altijd een verrassing. Maar het ging heel erg snel voor mij. Gisterenavond waren er pas de eerste contacten. Mechelen is een goede club, een familieclub met een goede structuur. Ze hebben ook een sterke spelersgroep. Ik geef toe dat dit een verrassing is voor hen, en dat het niet plezant is. Maar ik ben er zeker van dat ze ook zonder mij goede resultaten zullen behalen.