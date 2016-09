Ferrera net gebuisd, maar deed hij zoveel slechter dan zijn voorgangers op Sclessin?

Door: Johan Serkijn & Yari Pinnewaert

6/09/16 - 12u34

© belga.

Yannick Ferrera had Standard in 35 competitiematchen onder zijn hoede. Hij haalde welgeteld 50 op 105 punten. Dat komt neer op 47,62 procent. Net gebuisd dus en goed voor een plaats in de middenmoot van de laatste tien trainers van Standard.

Dominique D'Onofrio Van februari 2010 tot mei 2011: 87/150, goed voor 58,00% © belga.

José Riga Van juni 2011 tot mei 2012: 60/120, goed voor 50,00% © photo news.

Ron Jans Van juni 2012 tot oktober 2012: 13/33, goed voor 39,39% © belga.

Mircea Rednic Van oktober 2012 tot mei 2013: 51/84, goed voor 60,71% © photo news.

Guy Luzon Van mei 2013 tot oktober 2014: 94/153, goed voor 61,44% © photo news.

Ivan Vukomanovic Van oktober 2014 tot februari 2015: 28/39, goed voor 71,79% © belga.

José Riga Van februari 2015 tot juni 2015: 26/48, goed voor 54,17% © photo news.

Slavoljub Muslin Van juni 2015 tot augustus 2015: 7/15, goed voor 46,67% © photo news.