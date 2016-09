Dit was het (op z'n zachtst gezegd) turbulente jaar van Ferrera bij Standard

Yari Pinnewaert

Yannick Ferrera staat dus niet langer aan het roer bij Standard. Morgen is het dag op dag één jaar geleden dat de 'Rouches' hem wegplukten bij STVV, maar dat jubileumfeestje was de 35-jarige coach dus niet meer gegund. Een terugblik op wat meer dan waarschijnlijk toch wel de meest turbulente periode uit Ferrera's trainercarrière tot dusver was.

Weggeplukt bij STVV Zoals in de inleiding al aangegeven, werd Ferrera op 7 september 2015 door Standard weggeplukt bij Sint-Truiden. Hij was sinds 2013 hoofdcoach van de 'Kanaries' waarmee hij de poort naar de Jupiler Pro League wist open te beuken en in zijn eerste seizoen liet hij de fans op Stayen vaak kirren van de pret. Dat zagen ze ook bij Standard en op Sclessin nam hij toen over van Slavoljub Muslin. De 62-jarige Serviër was bij de Luikenaars nog maar enkele maanden aan de slag, maar betaalde al snel het gelag voor de zwakke resultaten. De druppel die de emmer deed overlopen was de pijnlijke uitschakeling in de vierde en laatste voorronde van de Europa League tegen het Noorse Molde. Zijn assistent Eric Deflandre nam voorlopig over, maar van beterschap was er geen sprake aan de boorden van de Maas. Enkele dagen na het ontslag gingen ze immers met zware 7-1 cijfers onderuit op bezoek bij vicekampioen Club Brugge. Enter Yannick Ferrera, dus.



Ferrera wordt getrakteerd door zijn spelers bij STVV na de promotie richting Jupiler Pro League.

Alle begin is moeilijk Zijn intrede op Sclessin was echter lang niet zo succesvol als die op het kunstgras van Stayen. Uit zijn eerste vijf wedstrijden (Lokeren, OHL en Westerlo thuis, Gent en Genk uit) wist Ferrera slechts één puntje te puren, waardoor Standard half oktober met de rode lantaarn stond te pronken. Bovendien kwam de jonge trainer ook in aanvaring met aanvoerder Jelle Van Damme, die hij thuis tegen Westerlo op de bank dropte - iedereen herinnert zich nog wel de foto van de robuuste verdediger tegen de boarding. De week nadien werd de tumultueuze derby op Charleroi wél gewonnen en ook de volgende partij tegen KV Mechelen werd winnend afgesloten. Ferrera dropte aanvoerder Van Damme op de bank voor de partij tegen Westerlo, die op de koop toe met 1-2 verloren werd.

Geen play-off 1 Toch zou de relatie Ferrera-Standard nooit een droomhuwelijk worden. De resultaten bleven heel erg wisselvallig en ook al lieten de concurrenten voor dat felbegeerde plaatsje in play-off 1 het tegen het einde van het reguliere seizoen afweten, toch konden de Luikenaars zich níet verzekeren van een ticketje voor een krachtmeting om het kampioenschap. Op de slotspeeldag werd Standard overigens met een 4-0 om de oren huiswaarts gestuurd vanuit Mechelen en ook in play-off 2a konden de Rouches nooit overtuigen. Daarin werden ze tweedes na KV Kortrijk. Ook bij de fans van de Rouches had Ferrera het al een poos verkorven.

Croky Cup als lichtpunt Maar: de kortste weg naar Europa is nog altijd die via de Beker van België en daarin toonden de Rouches wél een constante. In de halve finales werd er afstand genomen van Racing Genk (thuis 2-0 winst, uit 1-1 gelijk) waarna er op de Heizel een droomfinale tegen latere kampioen Club Brugge volgde. Daar wiste Refaelov de opener van Dompé uit, maar uiteindelijk zou een kopbalgoal van Santini (na mistasten van Club-goalie Butelle) Standard de Croky Cup én een ticket voor de Europa League schenken. Daarin krijgen ze in de 'Vurige Stede' zoals reeds geweten straks Ajax, Celta de Vigo en Panathinaikos over de vloer.