Vainqueur: "Als ik naar België zou terugkeren, is het alleen voor Standard"

Door: Mike De Beck

5/09/16 - 19u11 Bron: La Dernière Heure

© belga.

Vrijdag zette William Vainqueur nog eens voet op Belgische voetbalbodem. Niet in het shirt van Standard, wel in dat van zijn nieuwe club Olympique Marseille. Nochtans wilden de Rouches hun voormalige heerser op het middenveld terug naar Sclessin halen.

Volgens de 27-jarige Fransman heeft Standard nog steeds een speciale plaats in zijn hart, maar een overgang naar de Vurige Stede zag Vainqueur afgelopen zomermercato niet zitten. Hij ruilde uiteindelijk AS Roma in voor de Zuid-Frans havenstad Marseille. "Als ik terug zou keren naar België, zal dat naar Standard zijn en nergens anders. Iedereen weet welke band ik heb met de club, de stad en de supporters. Punt", vertelde Vainqueur aan La dernière Heure. Een terugkeer paste echter niet in zijn carrièreplannen.



Vrijdag ging de nieuwe aanwinst van Gunter Jacob, technisch directeur bij Marseille, met 0-3 onderuit in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Standard. Als ze elke wedstrijd op die manier spelen dan kunnen ze dit jaar nog mooie dingen laten zien. Het is echt een mooie ploeg", leek Vainqueur toch ietwat onder de indruk.