Braziliaan Soares zesde transfer op twee dagen voor Standard

Door: redactie

1/09/16 - 18u57 Bron: Belga

Standard heeft deze avond zijn zesde transfer in nauwelijks twee dagen voorgesteld. De Braziliaanse verdediger William Ribeiro Soares tekende een contract voor één seizoen, met een optie op nog een seizoen, op Sclessin.

De 31-jarige Soares - op bovenstaande twitterfoto rechts - begon zijn professionnele carrière in 2003 bij Sao José-PA, alvorens een seizoen later naar het Portugese Braga te verkassen. Daar kon de Braziliaan echter nooit doorbreken en via uitleenbeurten aan Académica, Fatima en Gil Vicente, belandde Soares in 2007 bij Hapoel Ramat Gan. Daar plukte reeksgenoot Hapoel Beer Sheva de Braziliaan in 2010 weg. Met Beer Sheva werd Soares vorig seizoen landskampioen van Israël. Hij nam dit seizoen nog deel aan drie wedstrijden in de voorrondes van de Champions League, alvorens afscheid te nemen.



"Soares is een centrale verdediger, die ook als rechtsachter kan fungeren", omschrijft sportief directeur Olivier Renard zijn nieuwe aanwinst. "William heeft veel ervaring en zal van onschatbare waarde zijn voor ons team."