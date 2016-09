Standard haalt voormalige Inter-spits naar Sclessin

Door: redactie

1/09/16

De Algerijnse aanvaller Ishak Belfodil heeft een contract voor een jaar, met een optie op nog een jaar, getekend bij Standard. Dat meldde de Luikse club vandaag.

De 24-jarige Belfodil is een jeugdproduct van Olympique Lyon en debuteerde daar in augustus 2009 in het eerste elftal. Tot een echte doorbraak kwam het echter niet en de Algerijnse spits verkaste in januari 2012 naar Italië. Na een half jaartje op huurbasis bij Bologna kwam hij in de zomer van 2012 bij Parma terecht. Na één seizoen plukte Internazionale Belfodil daar weg voor 5,75 miljoen euro. Hij belandde er echter op de bank en na een half seizoen op huurbasis bij Livorno en een heel seizoen bij Parma, trok de Algerijn vorige zomer naar Baniyas, in de Verenigde Arabische Emiraten. Standard is nu de volgende halte in zijn loopbaan.



"De transfer van Belfodil was een mooi opportuniteit voor ons, omdat hij transfervrij was", legde Olivier Renard, sportief directeur van Standard, uit. "Het is een polyvalente speler, die technisch sterk is. Hij zal ons meer keuze geven in het offensieve departement."



Belfodil was jeugdinternational voor Frankrijk, maar koos in 2012 voor de nationale ploeg van Algerije. Daar verzamelde hij inmiddels 14 caps.