Scholz messcherp: "We moeten constant opnieuw beginnen"

Stijn Joris

26/08/16 - 20u42

© photo news.

Alexander Scholz is een man met een mening. De Deense verdediger durft die ook naar buiten brengen. Enkele weken geleden riep hij op tot stabiliteit binnen de club. Intussen stelde hij vast dat er weinig veranderde. "Ook na onze nederlaag tegen Zulte Waregem en het gelijkspel tegen Charleroi bleef alles bij het oude. Ik heb soms het gevoel dat we al een jaar een team aan het bouwen zijn. Het lijkt wel alsof we constant opnieuw moeten beginnen. We moeten dat stadium voorbij. Gelukkig spreek ik jullie talen niet en krijg ik niet alles mee wat in de kranten verschijnt. Nét daarom vind ik het aangenaam om niet in Denemarken te voetballen. (grijnst) Zo kan ik me gewoon op mijn job blijven concentreren. Hoe de spelers met de geruchten over de mogelijke trainerswissel omgaan? Zo lang hij er is, zal ik alles blijven geven voor de trainer en ik weet dat hij ook alles voor ons doet. Zo zou iedereen moeten denken."



Scholz hoopt op een stunt in Brugge. "Als we iets slimmer te werk gaan dan in de Supercup, maken we een kans. Die wedstrijd hebben we zelf weggegeven omdat we te vaak in de fout gingen. Onze seizoensstart was niet goed, maar die van Club was ook niet top. Dit is voor beide ploegen een belangrijke match."