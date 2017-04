Gouden Jos krijgt zijn Schoen van Bart Verhaeghe: "Je verdient hem"

Door: Mathieu Goedefroy

26/04/17 - 22u45

© Mathieu Goedefroy.

video José Izquierdo heeft er enkele maanden geduld voor moeten oefenen, maar vanavond was het zover: de Colombiaan ontving zijn Gouden Schoen. 'Joske' maakte de schoen van zijn keuze over aan onze voetbalredactie, zodat het verguld kon worden tot een trofee. Vanavond kreeg hij het sieraad uit handen van zijn voorzitter Bart Verhaeghe. "Proficiat Jos, je verdient het", zei de preses. Ook onze videoman was er bij.