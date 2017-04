Tessa Wullaert ontvangt haar Gouden Schoen: "Neem hem zeker mee naar Wolfsburg"

Mathieu Goedefroy

11/04/17 - 21u22

© kos.

Na twee maanden wachten was het moment suprême voor Tessa Wullaert vanavond aangebroken: de Red Flame ontving uit handen van deze krant de allereerste Gouden Schoen voor vrouwen. Dat gebeurde voor de aftrap van de vriendschappelijke interland België-Schotland in Leuven. HLN-journalist Pieter-Jan Calcoen en Chef Sport Jeroen Vandeputte overhandigden de trofee aan de apetrotse Wolfsburg-speelster. "Ik heb er lang op moeten wachten, dus ik ben blij dat ik hem eindelijk in mijn handen heb", lachte ze voor onze camera. "Ik vertrek morgen weer naar Wolfsburg, de Schoen gaat zeker en vast mee in de auto!" Wullaert kreeg ook nog felicitaties, bloemen én drie kussen van bondsvoorzitter François De Keersmaecker.