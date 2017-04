Eindelijk: straks ontvangt Tessa Wullaert haar Gouden Schoen

Jan Aelberts en Pieter-Jan Calcoen

10/04/17 - 18u30

video Eindelijk is het zover. Morgenavond ontvangt Tessa Wullaert (24) haar Gouden Schoen. Dat zal gebeuren voor de interland tegen Schotland.

In een filmpje ging Het Laatste Nieuws op zoek naar het parcours van Wullaert richting die ultieme bekroning. Zo gingen we op bezoek bij de grootouders van de aanvalster, waar ze in de tuin al voetballend de bloemen van haar opa ruïneerde. Nadien ging het naar vrije basisschool Sint-Baafs-Vijve. Op de speelplaats kreeg Wullaert "de voetbalmicrobe echt te pakken". "Voetbal was toen al heel belangrijk."



Haar carrière begon Wullaert bij Wakken, een ploeg die inmiddels niet meer bestaat. Eén helft van het veld is een hondenschool, de andere een plasweide. De dug-out staat bijna niet meer recht. "Tegenstanders onderschatten 'dat meisje' vaak. Ze kregen ongelijk." Later trok Wullaert via Harelbeke naar Zulte Waregem, Anderlecht, Standard en Wolfsburg. Ook is ze inmiddels een vaste waarde bij de nationale vrouwenploeg. Met de Red Flames speelt ze morgen in Leuven een oefenpartij tegen Schotland. Voor de wedstrijd begint, zal ze de Gouden Schoen overhandigd krijgen.