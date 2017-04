Ereburgerschap wenkt voor Gouden Schoen Tessa

Door: Peter Lanssens

4/04/17 - 22u02

© Henk Deleu.

Het West-Vlaamse Wielsbeke heeft nog geen ereburgers. Maar daar komt binnenkort mogelijk verandering in, nu de uit deelgemeente Sint-Baafs-Vijve afkomstige Tessa Wullaert (23) de eerste Gouden Schoen voor vrouwen won.

"We hebben geen reglement rond het toekennen van het ereburgerschap, maar maken daar nu alsnog werk van", stelde burgemeester Jan Stevens (CD&V) in het gemeentehuis. Waar de spits van VfL Wolfsburg en ster van de Red Flames, de vrouwelijke Rode Duivels, vanavond plechtig ontvangen werd. "Haar prestaties zijn uitzonderlijk", aldus Stevens. Ook Tessa's sympathieke karakter valt in de smaak. "Ze loopt niet naast haar schoenen", benadrukte schepen van Sport Rachida Abid (CD&V).



Tessa - die haar ouders, broer en schoonouders meebracht - vond de huldiging een eer. Het was vooral een leuke bedoening. Zo kreeg Tessa met een knipoogje een 'gouden' bal als 'beste voetbalster in de wereld'. Het uithangbord van het vrouwenvoetbal in ons land tekende ook het gulden boek van de gemeente. Daarna was het tijd om te klinken op 'ons Tessa', met champagne. "Ereburger worden? Ik zou het met trots aanvaarden, moest het zo ver komen", vertelde Tessa. "Maar nu eerst goed presteren met de Red Flames op het EK in juli in Nederland."