"Dit kan enkel dankzij God!" Dolblije Ndidi krijgt award voor 'Gouden Goal van het Jaar' uit handen van onze man in Engeland

Door: Glenn Bogaert

28/02/17 - 15u40

Uit 10 pareltjes van doelpunten mocht u in de aanloop naar het Gala van de Gouden Schoen de mooiste goal van het jaar kiezen en de lezers van HLN.be kozen vol overtuiging voor de fabelachtige loeier in de kruising van Wilfred Ndidi tegen de latere landskampioen Club Brugge (bekijk hierboven nog eens de beelden uit de bewuste match in play-off 1!).



De 20-jarige Nigeriaanse middenvelder die Genk afgelopen wintermercato inruilde voor de Engelse landskampioen Leicester City was er in Lint niet bij om zijn prijs op te halen, maar kreeg die vandaag wel uit handen van onze man in Engeland. De talentvolle stofzuiger van 'The Foxes' toonde zich alvast dolgelukkig met zijn award en zag er de hand van God in: "Dit kan enkel het werk van God zijn! Bedankt Heer!" En ook voor onze man ter plaatse was het een hele eer.