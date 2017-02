Iederéén had voorbije week mond vol van 'Joske' Izquierdo, maar hoe denken ploegmaats over hem?

Door: Glenn Bogaert

video Wat een geweldige week is het geweest voor José Izquierdo. Vorige week onze prestigieuze Gouden Schoen gewonnen en sindsdien amper uit de schijnwerpers weg te slaan. De 24-jarige Colombiaanse winger maakte heel Club Brugge blij en fier en ook zijn ploegmaats deelden in de vreugde, in een filmpje op de website van blauw-zwart laten zij zich uit over hun prettig gestoorde prijzenpakker. "Hij heeft bewezen dat hij de beste voetballer in België is."