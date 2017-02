Club Brugge brengt speciale shirts van Gouden José uit en als abonnee van HLN kan je er hier eentje winnen

Door: redactie

9/02/17 - 15u34

© rv.

WEDSTRIJD

Veertien jaar heeft Club Brugge er op moeten wachten, maar gisteravond was het opnieuw prijs: de Gouden Schoen vertoeft, met dank aan José Izquierdo, weer minstens een jaartje in de blauw-zwarte prijzenkast. Club Brugge maakt van de gelegenheid meteen gebruik om 'Limited Edition Shirts' op de markt te brengen. Deze zijn -beperkt- te koop via deze link in de officiële clubshop van de landskampioen, maar via HLN Sport Plus geven wij vijf exclusieve shirts, gesigneerd door het Colombiaanse goudhaantje, weg. Deelnemen aan de wedstrijd doe je HIER in HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken lang voor slechts één euro.