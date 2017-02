Teo stuurt wegens 'familiale redenen' kat naar gala, vanmorgen wel op training

Door: Niels Vleminckx

9/02/17 - 06u57

© photo news.

De Gouden Schoen 2016 was er één om snel te vergeten voor Anderlecht. Het greep naast alles. Lukasz Teodorczyk, tweede na Izquierdo, daagde wegens 'familiale redenen' niet eens op voor het gala. De spits zou in Polen verbleven hebben. Paars-wit kleurde even schaamrood. Vanmorgen meldde hij zich alvast wel weer aan op de training.

"Waar is Teo?" Die vraag zoemde twee uur lang door de gangen van de AED Studio's. Lukasz Teodorczyk, één van de twee topfavorieten voor de Gouden Schoen, daagde niet op. En niemand die wist waar hij was. Zelfs bij Anderlecht tastten ze in het duister. Volgens de informatie die ons gisterenavond bereikte, had de afwezigheid van de Pool niets te maken met het feit dat hij weleens tweede zou kunnen worden. Wel omwille van familiale omstandigheden. Wat die exact waren, was gisterenavond niet duidelijk, maar de spits zou zich in zijn thuisland bevonden hebben.



Duidelijk gebrieft

Eén ding stond wel vast: bij Anderlecht wisten ze van niets. Paars-wit had de Pool duidelijk gebrieft over het tijdstip waarop hij verwacht werd in Lint. Toen duidelijk werd dat de aanvaller niet kwam opdagen, schrokken de aanwezige bestuursleden zich een bult. Directeur Communicatie David Steegen: "Anderlecht wil zich formeel verontschuldigen aan de organisatie van de Gouden Schoen voor de afwezigheid van Teodorczyk." Vijf meter verder kon manager Herman Van Holsbeeck niet anders dan instemmend knikken: "De reden waarom Teodorczyk hier niet is, is ons onbekend. Het kan zijn dat er iets is: Teo is geen grote prater, hé. We zullen eerst bekijken wat er speelde. Als het familiale omstandigheden zijn, dan moeten we zeker luisteren. Pas als we weten hoe alles in elkaar zit, kunnen we zeggen of we iets zullen doen."



Voorbode

De afwezigheid van Teo was de voorbode van een avond vol teleurstellingen. Het was alweer niet het jaar van paars-wit op de Gouden Schoen. Vorig jaar had RSCA nog de troostprijs van Belofte van het Jaar. Dit jaar liet de concurrentie geen kruimel liggen voor de recordkampioen. Dat Teo naast de hoofdvogel schoot, was weliswaar teleurstellend voor het Anderlechtkamp, hélemaal verrassend was het ook niet. Maar dat de Poolse spits in de tweede ronde zelfs minder punten kreeg dan Izquierdo in de eerste ronde? Niemand die dáár rekening mee had gehouden.