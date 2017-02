De house-dj nam het even over van de salsadanser in José Izquierdo: zo beleefde de Gouden Schoen zijn triomf

Door: redactie

"Wil je de koptelefoon?", vroeg de dj op de afterparty in de AED Studios in Lint aan de nieuwbakken Gouden Schoen. "For sure" (vast en zeker), luidde diens antwoord. Waarna het menens was voor José Izquierdo: in opperste concentratie zette hij zich achter de knoppen om 'Liquid Spirits' van Gregory Porter in goede banen te leiden. Ook even daarvoor was de sfeer in het kamp van Joske uitgelaten toen de officiële plichtplegingen erop zaten. Na zijn miniset volgden er innige omhelzingen met Michel Preud'homme en Bart Verhaeghe, waarbij een grap of een grol nooit ver zoek was. Herbeleef hieronder in onze Facebooklive van gisteravond hoe Izquierdo en de blauw-zwarte familie de Gouden Schoen -hun eerste sinds Timmy Simons in 2002- omarmden.