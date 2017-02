Prominenten binnen Belgisch voetbal unaniem: Izquierdo is oververdiende laureaat

Door: redactie

8/02/17 - 23u53

'Joske' kreeg zijn Gouden Schoen uit handen van bondscoach Roberto Martínez © PHOTONEWS.

De reacties op de triomf van José Izquierdo tijdens het gala van de Gouden Schoen 2016 lieten niet lang op zich wachten en prominenten binnen het Belgisch voetbal zijn het er allemaal over eens: 'Joske' is een meer dan verdiende laureaat.

GILLES DE BILDE "Izquierdo is een terechte laureaat, daar bestaat geen twijfel over. Hij is het type voetballer waar de mensen voor naar het stadion afzakken. Er zijn weinig spelers die op Belgische velden zo het verschil kunnen maken met een individuele actie als hij."

GEERT DE VLIEGER "Izquierdo heeft zijn favorietenrol waargemaakt. Even dacht ik dat Teodorczyck nog een fenomenale twee ronde zou neerzetten, maar over het hele seizoen is het resultaat duidelijk. Izquierdo bezit de kwaliteiten die een Gouden Schoen nodig heeft. Ik vrees dat hij hier niet lang meer zal rondlopen."

LORENZO STAELENS "Izquierdo was de man die het vaakst het verschil gemaakt heeft voor Club Brugge. Zeker in hun strijd om het kampioenschap. Vormer was ook een mooie winnaar geweest, maar viel minder op dan Izquierdo. Bovendien snoepten heel wat ploeggenoten hem punten af."

JEAN-MARIE PFAFF "Het was een prachtig gala. En iedereen die een prijs won heeft die dubbel en dik verdiend. Zeker ook Izquierdo. Hij pakte het voorbije jaar soms uit met formidabele flitsen. Een genot om naar te kijken."

YVES VANDERHAEGHE "José had een bijzonder groot aandeel in de titel van Club Brugge. Hij maakte wekelijks het verschil in de play-offs met zijn individuele acties. Voor mij is hij de juiste winnaar."