Tessa Wullaert: kleed op maat en recht van Wolfsburg naar de Gouden Schoen

8/02/17 - 23u34

Gouden Schoen Tessa Wullaert heeft een outfit op maat laten maken voor het Gala van de Gouden Schoen. Het pak van haar vriend hing gewoon in de kast. Opmerkelijk: Tessa komt recht van Wolfsburg, want ze had vandaag nog een training. "Dat was de voorwaarde van de trainer om te mogen komen."