De zeven voorgangers van Izquierdo als Gouden Schoen van Club

Fernand Boone • 1967

Na Jean Nicolay (Standard) is Boone de tweede keeper die de Gouden Schoen wint én pas de eerste speler van Club Brugge, al moet hij er wel tot zijn 33ste op wachten. Hij haalt het met 42 punten op Roger Claessen van Standard. Boone toonde zich een betrouwbaar sluitstuk van Club, dat op dat moment nog een subtopper is in een tijdperk dat door Anderlecht en ­Standard wordt gedomineerd. Toch eindigt Club in 1967 als tweede.



Erwin Vandendaele • 1971

Kandidaten bij de vleet in 1971: Paul Van Himst, die de Gouden Schoen al drie keer heeft gewonnen, en Christian Piot, de keeper van Standard, landskampioen in 1971. Van Himst domineert de eerste stemronde en telt 81 punten voorsprong op Vandendaele, maar de Brugse libero legde meer regelmaat in zijn prestaties en overtuigde ook bij de Rode Duivels. Gevolg: Vandendaele wint de tweede stembeurt en houdt uiteindelijk Van Himst met 40 punten achter zich.



Julien Cools • 1977

Na twee landstitels op rij lijkt een Gouden Schoen voor een Club-speler onvermijdelijk, al heeft Cools het geluk dat Jean-Marie Pfaff als jonge keeper van SK Beveren pas in de tweede stemronde punten scoort:

219 van de 220. Cools, een echte werkmier en teamspeler, krijgt in ­totaal 284 punten achter zijn naam.



Jan Ceulemans • 1980, 1985, 1986

Ceulemans is de Brugse speler die het vaakst de Gouden Schoen wint. Een eerste keer in 1980, toen België de finale van het EK speelde. Ceulemans wint de twee stemrondes en haalt een indrukwekkende score van 439 punten, 135 meer dan Wilfried Van Moer. Hij bedankt met de ­landstitel. Vervolgens moet 'Caje' vijf jaar wachten op een tweede exemplaar. In 1985 heeft hij 81 punten overschot op Filip Desmet. Het seizoen erop al, na de succesvolle WK-campagne in Mexico, volgt zijn derde exemplaar. Ceulemans krijgt haast twee keer zoveel punten achter zijn naam als Juan Lozano.