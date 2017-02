Stralende Izquierdo bij onze videoman: "Die Gouden Schoen is zwaar, zeg!"

© Mathieu Goedefroy.

video

José Izquierdo was nog niet goed en wel van het Gouden Schoen-podium af, of hij liep backstage al onze videoman tegen het lijf. De Colombiaan stond glunderend een interview toe vlak na zijn fotoshoot. "Dit is een bekroning voor de hele ploeg", zei een stralende 'Jos'. "En wat is die Gouden Schoen zwaar, zeg!"



Tot zover de lolbroek, 'Joske' heeft ook zijn serieuze kant en beseft het belang van deze prijs: "'Thanks to God'! Eindelijk loon naar werken. Training, rusten, training rusten... Dit is het resultaat van hard werken. Dit is voorlopig het mooiste moment in mijn carrière. Ik moet Vincent Mannaert, Bart Verhaeghe en iedereen bedanken. Nu is het een kwestie van focussen op de competitie en het winnen van de titel.



Krijgt de Gouden Schoen een mooi plaatsje ten huize Izquierdo? "Ik ga hem overal bijhouden: in bed, in de auto en in het vliegtuig. Je zal nog wel zien wat ik er allemaal mee ga doen."