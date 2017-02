Van Holsbeeck verontschuldigt zich voor afwezige 'Teo' op Gouden Schoen

Door: redactie

José Izquierdo won vanavond de 63ste Gouden Schoen voor Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) en ploegmaat Ruud Vormer, maar één van dé gespreksonderwerpen in de AED studios in Lint was toch de afwezigheid van de Poolse prijsschutter van paars-wit. Manager Herman Van Holsbeeck kon weinig kwijt over zijn absentie: "Anderlecht verondschuldigt zich formeel bij de organisatie voor de afwezigheid van Teodorczyk. We weten niet wat er aan de hand is", klonk het bij hem. Aan onze redactie werd dan weer bevestigd dat hij naar Polen was afgereisd omwille van familiale omstandigheden.