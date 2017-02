De Oscars van de WAG's: deze voetbalvrouwen betoverden op de rode loper

Door: Nadine Van Der Linden Bieke Cornillie

Hollywood lag woensdagavond even niet in Californië, maar in Antwerpen. Niet het Dolby Theatre, waar jaarlijks de Oscars worden uitgereikt, maar de AED Studio's in Lint rolde de rode loper uit voor de Gouden Schoen. De spotlights gericht op de heren voetballers uit onze competitie en hun partners. Geheel volgens de regels van glamour en glitter, ziehier onze eigen Oscaruitreiking der WAG's of voetbalvrouwen. In de huid van de jury, onze redactrices Nadine Van Der Linden en Bieke Cornillie. And the winners are...

BESTE TREND: Laura, partner van Kenny Saief Lange jurk, maar toch een stel zichtbare gracieuze benen. De transparante stof deed het goed bij de voetbalvrouwen, zoveel was duidelijk. Kort van stof? Of toch een lange galajurk? Zo'n exemplaar laat de keuze alvast in het midden. Het was dé rode lopertrend en die volgde Laura, vriendin van AA Gent-speler Kenny Saief, foutloos. Lees ook fotospecial Glitter en glamour op gala van de Gouden Schoen

HOOGSTE SPLIT: Michèle De Bruyne Bij aankomst hield Michèle Lacroix haar tasje nog een beetje boven haar split, ter bedekking. Maar ze mocht er gerust in zijn, want de split was inderdaad érg hoog, maar stopte net op tijd. En als je zulke benen hebt: waarom niet? Ook extra punten voor het moderne, strakke kapsel. Niks mis met zachte Hollywoodkrullen, maar op een gala-avond kan een paardenstaart zoals die van Michèle wel eens een welkome afwisseling zijn. © PN/ Pieter-jan Vanstocstraeten. © photo news. © belga.

BESTE KLEUR: Sophie, partner van Ludovic Butelle Wit of zwart, een vrouw doet er nooit verkeerd mee. Maar een beetje kleur 'kleurt' letterlijk een gala, en daarbij viel ons oog op Sophie, mevrouw Butelle. Koraalrood - altijd flatterend, bij brunettes - met nog wat accentjes op de nagels, en een paar gladiatorsandalen erbij. © belga. © photo news. © photo news. © photo news. © photo news.

MEESTE HOLLYWOOD: Dorothée, partner van Benoît Poulain Dorothée koos een naam die in Hollywood als een klok klinkt: Elie Saab. Prijzige naam, maar daar had Dorothée een oplossing voor gevonden: ze ging, vanuit Brugge, de jurk huren in Parijs. Prinses voor één avond dus, in dit witte model, bezet met pareltjes. © photo news. © photo news. © photo news. © photo news. © photo news.

DIEPSTE DECOLLETE: Gal Refaelov De Israelische Gal Refaelov heeft nog nooit teleurgesteld, en wist ook gisteren heel wat blikken te vangen. Een decolleté dat richting navel ging, en modern was door de U-vorm (in plaats van de klassieke V-vorm.) Ingenieuze, huidkleurige lingerie bedekte, onder de jurk, dat deel van de borsten dat niét gezien mocht worden. © belga. © belga. © photo news. © photo news.

MOOISTE BLIK: Margaux, partner van Soualiho Meïté Knappe jurk, met een cape, voor Margaux, de 21-jarige vriendin van Soualiho Meïté. Gekocht bij Sonia Rykiel, voor haar eerste Gouden Schoen. Maar de ogen van deze Vietnamese verdienden een prijs op zich. Bij deze. © belga. © photo news.

STRAKSTE LIJNEN: Tina, vrouw van Ivan Leko Strakste lijnen van de avond- letterlijk én figuurlijk- waren weggelegd voor Ivan Leko en vrouwlief Tina. Het felroze jurkje van Altuzarra zat als gegoten om het lijntje van de Kroatische. De plooitjes in de stof gaven alles nog een extra zetje. "Ik wilde geen zwart. En dus is het maar roze geworden", lacht Tina. Alles online gekocht, overigens. Net als haar torenhoge sandalen van Sergio Rossi. "Maar nooit hoger dan tien centimeter!" © belga. © PHOTONEWS. © photo news. © Photo by Photo News / Joel Hoylaerts.

OPVALLENDSTE HALS: Yoni Buyens en Jill Opvallende halzen bij het koppel Buyens. Yoni ging resoluut voor eenvoudig, met een coltruitje in plaats van een hemd. "'t Is eens wat anders dan een strak pak. Voor mij mag het wel wat casual", motiveert hij zijn keuze. Voor vriendin Jill mocht het wat extravaganter. Zij zette haar hals in de kijker met een opvallende choker van Les Soeurs. En die paste mooi bij haar korte blonde, strakke lokken. © belga. © belga.